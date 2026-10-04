Mirador 04/10/2026
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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Espíritu le preguntó al Señor:
–¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?
Respondió él:
–Porque necesitaba ponerle lastre al planeta. De otra manera se habría ido rodando suelto por el infinito.
Le preguntó el Espíritu:
–¿Por qué hiciste al colibrí, al cisne, al ave del paraíso y al quetzal?
Explico el Padre:
–Porque hay muchas cosas feas en el mundo, y quise poner algunas bonitas.
Preguntó el Espíritu:
–¿Y por qué hiciste al hombre?
Respondió el Señor:
–No sé.
¡Hasta mañana!...