Mirador 05/01/2026

Opinión
/ 4 enero 2026
    Mirador 05/01/2026
    FOTO: TORY HOFFMAN/UNSPLASH

En la tertulia que sigue a la cena, doña Rosa habla del padre de don Abundio, su marido

El frío no puede nada contra la leña de manzano que arde en el fogón de la cocina. Noble árbol el que nos dio sus ramas para hacer con ellas esta lumbre: primero nos entregó sus frutos, ahora nos brinda calor después de muerto.

En la tertulia que sigue a la cena, doña Rosa habla del padre de don Abundio, su marido.

-Dijo en la tienda del rancho que en la bodega del maíz se aparecía un espanto. Por la noche se veían luces, afirmó; se oía un temeroso arrastre de cadenas. Y era cierto: los vecinos vieron y oyeron aquello, y ya no se acercaron a la bodega. Así don Abundio grande, viudo de hacía cuatro años, pudo tener ahí, sin estorbos, sus amores con doña Clementina, viuda de hacía cuatro meses.

Todos reímos, menos don Abundio hijo. Masculla atufado:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
En los primeros 11 meses del año pasado se reportó un incremento considerable en el número de coahuilenses deportados.

Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump
true

Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?
Venezuela nunca ha tenido niveles de pobreza como los que vemos, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI.

Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila
Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido.

Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’