Mirador 05/06/2026

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Opinión
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    Mirador 05/06/2026
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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a la mosca.

El espíritu vio eso y no entendió.

El Señor hizo al zancudo.

El Señor vio eso y no entendió.

(La verdad, hay muchas cosas del Señor que no se entienden).

Así, el Espíritu le preguntó:

–Señor: ¿por qué hiciste al zancudo? ¿Por qué hiciste a la mosca?

–Mira –le respondió, hosco, el Señor–. El hombre me va a mortificar de muchos modos. Alguno tenía que encontrar para mortificarlo yo a él.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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