Mirador 05/06/2026
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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor hizo a la mosca.
El espíritu vio eso y no entendió.
El Señor hizo al zancudo.
El Señor vio eso y no entendió.
(La verdad, hay muchas cosas del Señor que no se entienden).
Así, el Espíritu le preguntó:
–Señor: ¿por qué hiciste al zancudo? ¿Por qué hiciste a la mosca?
–Mira –le respondió, hosco, el Señor–. El hombre me va a mortificar de muchos modos. Alguno tenía que encontrar para mortificarlo yo a él.
¡Hasta mañana!...