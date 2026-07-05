Mirador 05/06/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a la mosca.

El espíritu vio eso y no entendió.

El Señor hizo al zancudo.

El Señor vio eso y no entendió.

(La verdad, hay muchas cosas del Señor que no se entienden).

Así, el Espíritu le preguntó:

–Señor: ¿por qué hiciste al zancudo? ¿Por qué hiciste a la mosca?

–Mira –le respondió, hosco, el Señor–. El hombre me va a mortificar de muchos modos. Alguno tenía que encontrar para mortificarlo yo a él.

¡Hasta mañana!...