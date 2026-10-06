Mirador 06/10/2026

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Opinión
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    Mirador 06/10/2026
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Dicen que en las noches sin luna se ven luces en la cruz de Rivera, lugar así llamado porque ahí fue muerto a espada un hombre que se llamaba así.

Yo no he visto esas luces, y eso que me he mantenido despierto para verlas. Pero la gente lo sigue diciendo, y si lo dice, por algo será.

Asegura la conseja que el resplandor nocturno anuncia un tesoro escondido. Pese a tal certidumbre, muchos han cavado ahí y en las proximidades sin encontrar nada. Ahora, cuando el señor cura llega al rancho y habla del misterio de la Trinidad, o de la Encarnación, los lugareños le dicen que mayor misterio es el de la cruz de Rivera. El padre se enoja. Eso es herejía, los amonesta.

Prefiero no opinar. No sé mucho de herejías, y menos aún de misterios. Cuando se habla de eso guardo silencio, lo cual es una buena forma de guardarse.

Debo hacer una confesión. No al señor cura, sino a ustedes. Cuando me despierto en medio de la noche, me asomo a la ventana a ver si veo la luz.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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