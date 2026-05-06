Mirador 07/05/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 07/05/2026
    UNSPLASH

Amable y educada es doña Trini de la Peña y Peña. A veces me la topo cuando en la noche deambula por los aposentos de la casona de Ábrego, y siempre me saluda con deferencia y afabilidad:

–¿Cómo está usted, señor?

Doña Trini vivió en los años finales del antepasado siglo. Así, quien me saluda es su fantasma. A nadie extrañe eso. La casa morada de la antigua hacienda está llena de fantasmas, tanto de vivos como de difuntos. Doña Trini piensa que yo también soy un fantasma. No se equivoca.

Por pláticas de gente de antes conocí la historia de esta dama. Su esposo la maltrataba de continuo. Un día llegó borracho y la golpeó hasta medio matarla. Luego se fue a dormir el sueño de la borrachera. Ella tomó el cuchillo cebollero y le cortó la yugular. El hombre ni siquiera lo sintió. Desangrado, pasó del profundo sueño de la embriaguez al más profundo sueño de la muerte.

Ahora el fantasma de doña Trine me saluda:

–¿Cómo está usted, señor?

Su marido ni siquiera es un fantasma.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fantasmas
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este tramo carretero en el Sureste de Coahuila sigue cobrando vidas sin que haya una corrección a fondo de su trazo, a pesar que los peajes han aumentado hasta un 80 por ciento.

Los Chorros: Aumenta tarifa 80% mientras que muertes continúan
true

‘Trump no tiene pruebas’: La ignorante certidumbre de Morena

Molina dirigió anteriormente a Algodoneros Unión Laguna, equipo con el que conquistó la Zona Norte en 2023.

Tras derrota ante Acereros, Saraperos anuncia a José Molina como manager
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Cecilia Guadiana, senadora por Morena y esposa del delegado del Bienestar en Coahuila, negó los señalamientos en contra de su familia política.

Niega Cecy Guadiana señalamientos contra familia de su esposo Américo Villarreal en caso Rocha Moya
true

Operación ‘Castro’. ¡Salvemos a la Presidenta!
true

POLITICÓN: Participa VANGUARDIA en encuentro entre la Suprema Corte, la SIP y el CPJ en pro de la libertad de prensa
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González