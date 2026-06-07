Mirador 07/06/2026
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El Espíritu observó: Nadie está conforme con lo que es
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
La jirafa le reclamó al Señor:
–¿Por qué me hiciste con un cuello tan largo?
El rinoceronte le reclamó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan feo?
–La ballena le reclamó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan grande?
La pulga le reclamó al Señor:
–¿Por qué me hiciste tan pequeña?
El Espíritu observó:
–Nadie está conforme con lo que es.
–Yo tampoco –declaró el Señor–. ¿Por qué me hizo el hombre a su imagen y semejanza?
¡Hasta mañana!...