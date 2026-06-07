Mirador 07/06/2026

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Opinión
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    Mirador 07/06/2026

El Espíritu observó: Nadie está conforme con lo que es

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

La jirafa le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste con un cuello tan largo?

El rinoceronte le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste tan feo?

–La ballena le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste tan grande?

La pulga le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste tan pequeña?

El Espíritu observó:

–Nadie está conforme con lo que es.

–Yo tampoco –declaró el Señor–. ¿Por qué me hizo el hombre a su imagen y semejanza?

¡Hasta mañana!...

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Reflexiones

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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