Mirador 07/06/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

La jirafa le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste con un cuello tan largo?

El rinoceronte le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste tan feo?

–La ballena le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste tan grande?

La pulga le reclamó al Señor:

–¿Por qué me hiciste tan pequeña?

El Espíritu observó:

–Nadie está conforme con lo que es.

–Yo tampoco –declaró el Señor–. ¿Por qué me hizo el hombre a su imagen y semejanza?

¡Hasta mañana!...