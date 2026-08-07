Mirador 07/08/2026
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TEMAS
VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN
¿A cuántas mujeres sedujo el caballero sevillano?
A ninguna.
¿Cuántas lo sedujeron a él?
Muchas.
Los años han enseñado a Don Juan que el hombre no es el conquistador: es el conquistado. La mujer lo escoge a él, no él a ella.
Esa sabiduría viene sólo con la edad. Antes todo es vanidad.
Cuando joven decía el hidalgo en su interior:
–Poseí a doña Ana... Poseí a doña Elvira... Poseí a doña Inés...
Ahora dice:
–Doña Inés me poseyó... Doña Elvira me poseyó... Me poseyó doña Ana...
En otro tiempo los oficios de Don Juan fueron amar y reñir.
Ahora su único oficio es recordar.
Los recuerdos ponen en sus labios una tenue sonrisa de nostalgia. Es decir, una tenue sonrisa de tristeza.
¡Hasta mañana!...