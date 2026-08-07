Mirador 07/08/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

¿A cuántas mujeres sedujo el caballero sevillano?

A ninguna.

¿Cuántas lo sedujeron a él?

Muchas.

Los años han enseñado a Don Juan que el hombre no es el conquistador: es el conquistado. La mujer lo escoge a él, no él a ella.

Esa sabiduría viene sólo con la edad. Antes todo es vanidad.

Cuando joven decía el hidalgo en su interior:

–Poseí a doña Ana... Poseí a doña Elvira... Poseí a doña Inés...

Ahora dice:

–Doña Inés me poseyó... Doña Elvira me poseyó... Me poseyó doña Ana...

En otro tiempo los oficios de Don Juan fueron amar y reñir.

Ahora su único oficio es recordar.

Los recuerdos ponen en sus labios una tenue sonrisa de nostalgia. Es decir, una tenue sonrisa de tristeza.

¡Hasta mañana!...