Mirador 07/10/2026

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Opinión
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    Mirador 07/10/2026
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En sus principios, el hombre se sobrecogía al ver cosas como el rayo y otros fenómenos de la naturaleza. Entonces inventó deidades

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche es un jacobino con disfraz de liberal. Anoche, por ejemplo, dijo:

–Los ministros de las diversas religiones, todas, deben dar gracias al miedo, porque el miedo es el origen de la religión. En sus principios, el hombre se sobrecogía al ver cosas como el rayo y otros fenómenos de la naturaleza. Entonces inventó deidades que lo salvaran de esos riesgos. Miles y miles de años han pasado, y los hombres siguen hablando de la salvación.

Añadió luego:

–Dos cosas hay que los hombres han hecho con todos los materiales: dioses para adorarlos y licores para emborracharse. Hacen dioses de piedra, de madera, de metal... Hacen bebidas de uva, de maíz, de arroz... Las dos cosas les sirven para afrontar el miedo.

Yo escucho con temor las palabras de mi amigo. Temo que sean verdad.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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