Mirador 08/05/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Al terminar la misa de alba, se reúnen en el atrio de la iglesia varias señoras de Sevilla que en su juventud tuvieron amores o amoríos con Don Juan.

Está doña Elvira.

Está doña Sol.

Está doña Lucía.

Está doña Leonor.

Está doña Larisa.

Está doña Asunción.

Está doña Mencía.

Está doña Altanor.

Sale Don Juan del templo y las saluda quitándose el chambergo y haciendo ante ellas una profunda reverencia. Luego se aleja caminando con gallardía para no dejar ver el paso y el peso de los años.

Doña Sol les dice a sus compañeras:

–¡Pobrecillo! Piensa que nos sedujo, y nosotras lo sedujimos a él.

¡Hasta mañana!...