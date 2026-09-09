Mirador 08/09/2026

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Opinión
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    Mirador 08/09/2026
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El catolicismo cometió durante siglos pecado de soberbia

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche suele decir cosas que me sobresaltan, a mí, que por la edad ya no soy dado a sobresaltos.

Anoche, por ejemplo, declaró:

–El catolicismo cometió durante siglos pecado de soberbia. Postulaba: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Eso condenaba a perderse a miles de millones de seres humanos. No sé si tal postura era fruto de estupidez o de maldad, pero constituía doctrina establecida. Entiendo que ya no rige en los cánones católicos. Sin embargo, el antecedente nos autoriza a preguntar cuántas doctrinas de la Iglesia rigen hoy que mañana ya no regirán.

Procuro oponer algo a sus dictados, y le digo:

–Yo no pregunto.

–Naturalmente –responde él–. Tienes las certidumbres que la ignorancia da.

Ya no respondo.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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