Mirador 09/06/2026

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    Mirador 09/06/2026
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Doy gracias por mis nietos, que me enseñaron a querer dos veces, y a mi bisnieto, a quien quiero por tercera vez

Doy gracias a la Vida por la vida.

Doy gracias al Misterio que me puso en ella.

Hijo soy de mis padres, y por ellos doy gracias. Padre soy de mis hijos, y doy gracias por ellos.

Doy gracias por mis nietos, que me enseñaron a querer dos veces, y a mi bisnieto, a quien quiero por tercera vez.

Doy gracias por la amada eterna, que ya no está conmigo. Doy gracias por la amada eterna, que aún está conmigo.

Por todos mis seres queridos doy las gracias, pues me quieren. Por mis amigos doy las gracias, pues los quiero.

Doy gracias por el sueño de la noche, y por los sueños del día doy las gracias.

Por el don de la salud doy gracias. Espero saber dar gracias por el don de la muerte.

Doy gracias por mis cuatro lectores. Para ellos, y para el Misterio, escribí esta incompleta acción de gracias.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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