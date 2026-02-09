Mirador 10/02/2026

/ 9 febrero 2026
    Mirador 10/02/2026
    FOTO: JEFFREY HAMILTON/UNSPLAHS

Me contó que la calandria hace su nido en el suelo, oculto entre los pajonales

En los llanos del campo al sur del municipio de Saltillo tiene su hábitat un ave que en inglés se llama meadow lark, alondra de la pradera, y que por acá se conoce con dos nombres mucho menos románticos. Uno es “tortilla con chile”, alusivo a la mancha amarilla que el pájaro tiene sobre su pecho de plumaje gris. El otro nombre, curioso y extraño, es onomatopéyico: “artículo de fe”. Las palabras reproducen vagamente el sonido del canto de esa ave, conocida también como calandria.

Yo la quiero mucho. Mi padre me enseñó a observarla, niño yo, en nuestras andanzas por los valles al pie de las montañas, y me hizo notar cómo su canto, venido de una parte, parece llegar de otra. Me contó que la calandria hace su nido en el suelo, oculto entre los pajonales. Cuando lleva el alimento a sus polluelos no se posa directamente en el nido, sino lejos de él. Luego camina en zigzag hacia el nido, para despistar a los predadores. Prodigio de la vida es ése, y del instinto de protegerla y perpetuarla.

En mil maneras nos habla la naturaleza. Si no la oímos y no la respetamos pagaremos el precio.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

