Mirador 11/01/2026

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al caballo.
Por eso tuvo que hacer después a los jinetes: vaqueros, charros, jockeys, soldados de caballería.
El Señor hizo al toro.
Por eso tuvo que hacer después a los toreros.
El Señor hizo al camaleón.
Por eso tuvo que hacer después a los políticos chaqueteros.
El Señor hizo a la mujer, a la luna, a la rosa y a la golondrina.
Por eso tuvo que hacer después a los poetas.
El Señor hizo a la vida.
Por eso tuvo que hacer después a la muerte.
