Mirador 11/01/2026

Opinión
/ 10 enero 2026
    FOTO: FREEPIK

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al caballo.

Por eso tuvo que hacer después a los jinetes: vaqueros, charros, jockeys, soldados de caballería.

El Señor hizo al toro.

Por eso tuvo que hacer después a los toreros.

El Señor hizo al camaleón.

Por eso tuvo que hacer después a los políticos chaqueteros.

El Señor hizo a la mujer, a la luna, a la rosa y a la golondrina.

Por eso tuvo que hacer después a los poetas.

El Señor hizo a la vida.

Por eso tuvo que hacer después a la muerte.

¡Hasta mañana”...

Temas


Religión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

