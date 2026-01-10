Mirador 11/01/2026

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al caballo.

Por eso tuvo que hacer después a los jinetes: vaqueros, charros, jockeys, soldados de caballería.

El Señor hizo al toro.

Por eso tuvo que hacer después a los toreros.

El Señor hizo al camaleón.

Por eso tuvo que hacer después a los políticos chaqueteros.

El Señor hizo a la mujer, a la luna, a la rosa y a la golondrina.

Por eso tuvo que hacer después a los poetas.

El Señor hizo a la vida.

Por eso tuvo que hacer después a la muerte.

¡Hasta mañana”...