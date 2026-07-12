Mirador 12/07/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 12/07/2026
    FREEPIK

La historia que en seguida voy a relatar habla de la bondad de Dios

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

La historia que en seguida voy a relatar habla de la bondad de Dios.

Habla también de la bondad del hombre, reflejo de la bondad divina.

He aquí la historia.

Un hombre se portó bien.

Dios lo premió enviándole una esposa.

Un hombre se portó muy bien.

Dios lo premió enviándole un hijo.

Un hombre se portó muy muy bien.

Dios lo premió enviándole un nieto.

Un hombre se portó muy muy muy bien.

Dios lo premió enviándole un bisnieto.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Religión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez reiteró que la prioridad para Coahuila es la reactivación de AHMSA y la recuperación de los empleos en la Región Centro.

Coahuila: pide Manolo Jiménez concentrar esfuerzos en reactivar AHMSA
Autoridades exhortan a la población a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti para prevenir contagios durante la temporada de lluvias.

Coahuila mantiene baja incidencia de dengue al inicio de la temporada de lluvias de 2026
Manolo Jiménez Salinas encabezó la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, una de las celebraciones con mayor arraigo en Coahuila.

Cabalgata de San Buenaventura refrenda identidad y fortaleza de las tradiciones coahuilenses: Manolo Jiménez
Con el programa ‘Verano Teletón 2026’, el CRIT Saltillo busca que el periodo vacacional se convierta también en un espacio de integración, aprendizaje y sensibilización para participantes, familias y voluntarios.

Se alistan niños y jóvenes para participar en el ‘Verano Teletón’

Distracciones

Distracciones
Cacería

Cacería
NosotrAs: Abrimos caminos

NosotrAs: Abrimos caminos
true

POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg