Mirador 12/07/2026
+Seguir en Seguir en Google
/
La historia que en seguida voy a relatar habla de la bondad de Dios
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
La historia que en seguida voy a relatar habla de la bondad de Dios.
Habla también de la bondad del hombre, reflejo de la bondad divina.
He aquí la historia.
Un hombre se portó bien.
Dios lo premió enviándole una esposa.
Un hombre se portó muy bien.
Dios lo premió enviándole un hijo.
Un hombre se portó muy muy bien.
Dios lo premió enviándole un nieto.
Un hombre se portó muy muy muy bien.
Dios lo premió enviándole un bisnieto.
¡Hasta mañana!...