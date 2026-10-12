Mirador 12/10/2026

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    Mirador 12/10/2026
    IA

Yo no estoy dispuesto a hacer el experimento. Me lo impide el instinto de conservación, gran inspirador de precauciones y prudencias

La gente común –casi toda la gente es gente común– no se acerca al bosque llamado el Bosque Negro. Se dice que en él hay un ave cuyo canto hace que muera quien lo escucha.

Nadie ha comprobado la conseja. Todos aplican el refrán que dice: “Entre si es o no es, un mes”. Ese proverbio enseña a ponderar detenidamente una cuestión antes de decidir sobre ella.

Me pregunto si será posible entrar al bosque llevando tapones en los oídos para no oír el trino mortal. Desde luego, yo no estoy dispuesto a hacer el experimento. Me lo impide el instinto de conservación, gran inspirador de precauciones y prudencias. Que otro sea quien haga esa prueba, y que me cuente luego lo que vio, si es que vive para contarlo.

Mientras tanto, hay algo que me causa al mismo tiempo tristeza e inquietud. A la entrada del bosque hay una larga fila de hombres y mujeres que desean entrar a él.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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