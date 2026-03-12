Mirador 13/03/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 12 marzo 2026
    Mirador 13/03/2026
    FREEPIK

Su trino es inarmónico, monótono, y lo repite incansablemente una y otra vez

Milimétrica avecilla es la saltaparedes, que en el Potrero se llama en singular: saltapared.

Es gris, sin ningún asomo de color en su plumaje. Inquieta –de ahí su nombre– va y viene de una pared a otra en busca de los insectos que habitan entre las grietas de los muros de adobe. Su trino es inarmónico, monótono, y lo repite incansablemente una y otra vez.

En el rancho la saltapared tiene mala fama. Si una mujer casada la ve cerca sale de inmediato a ahuyentarla, escoba en mano. Y es que se dice que el pajarillo anida en la casa de la esposa que engaña a su marido. En ninguna parte, entonces, se le recibe bien.

¿Sabrá eso la saltapared? Pienso que no. De otro modo jamás se acercaría a las casas. Pero llega con la mañana, y cumple con su nombre saltando vivamente de esta pared a aquélla, y de aquélla a esa otra. La mujer y la escoba la expulsan, y ella no sabe por qué.

Compadezco de corazón al pajarillo. Es inocente, y recibe trato de culpable. Ignoro si en el Cielo hay paredes. Si las hay, en ellas morará eternamente la saltapared.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vacunación temprana es la estrategia más efectiva para prevenir la infección.

Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila
La reunión, de carácter regional, sirvió para analizar los avances que cada estado lleva de cara a los comicios 2026.

Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas
La zona amaneció con sellos de clausura colocados por las autoridades.

Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
Autoridades de Salud tomaron muestras para determinar si la muerte de una menor en Torreón fue causada por rickettsia.

Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días
Autoridades del Tecnológico de Saltillo anunciaron una jornada de pláticas para informar a la comunidad sobre ética institucional y mecanismos de prevención.

Tecnológico de Saltillo realizará pláticas sobre ética y prevención de acoso
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo