Mirador 14/08/2026

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Opinión
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    Mirador 14/08/2026
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Soneto con reloj de arena

Polvo es el hombre, y siéndolo regresa

al polvo, su principio y su retorno.

Éste, señores, es viaje redondo:

en polvo empieza el hombre, en polvo queda.

*

El tiempo es polvo que sepulta todo.

Las cosas que ahora son, las venideras

y las que fueron, todas están muertas,

y cae polvo de tiempo en sus despojos.

*

Si hombre y tiempo son polvos de algún lodo,

y si todo es de tierra (hasta la Tierra),

tengo, pues, mi final bien aprendido:

*

cuando a mi polvo se le acabe el polvo

yo iré dentro de ti, reloj de arena,

marcando el polvo en polvo convertido.

AFA

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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