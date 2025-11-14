Mirador 14/11/2025

Opinión
/ 14 noviembre 2025
    Mirador 14/11/2025

Este hombre ama a esta mujer.

Esta mujer ama a otro hombre.

Ese hombre ama a otra mujer.

Esa mujer no lo ama.

¿A quién ama esa mujer?

Ama a un hombre que no la ama.

Ese hombre ama a otro hombre. Ese hombre ama a una mujer.

Esa mujer ama a dos hombres.

Ninguno de los dos la ama a ella.

Ella sufre por que no la aman.

Y las que son amadas sufren porque no las aman aquellos a quienes ellas aman.

No cabe duda: el amor es complicado.

Pero es una bella complicación.

¡Hasta mañana!...

Opinión
Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

