Mirador 14/11/2025

Este hombre ama a esta mujer.
Esta mujer ama a otro hombre.
Ese hombre ama a otra mujer.
Esa mujer no lo ama.
¿A quién ama esa mujer?
Ama a un hombre que no la ama.
Ese hombre ama a otro hombre. Ese hombre ama a una mujer.
Esa mujer ama a dos hombres.
Ninguno de los dos la ama a ella.
Ella sufre por que no la aman.
Y las que son amadas sufren porque no las aman aquellos a quienes ellas aman.
No cabe duda: el amor es complicado.
Pero es una bella complicación.
¡Hasta mañana!...