Mirador 18/03/2026

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche tiene una extraña particularidad: cuando está ebrio recuerda, y cuando está sobrio olvida.

Anoche recordó una conferencia a la que asistió cuando era joven. El conferencista, un sacerdote, atacó virulentamente a Darwin , a quien llamó ateo sacrílego por apartarse del relato bíblico de la creación divina. En seguida, pidió a sus oyentes: “Levante la mano el que crea que descendemos del chango”. Desde luego, nadie la levantó. “Qué bueno –dijo el sacerdote–. Si alguien la hubiera levantado habría sido un hijo de la changada”. Risas sonoras y aplausos entusiastas celebraron la ingeniosidad del disertante. Concluye mi amigo su relato:

–Yo jamás digo que el hombre desciende del mono.

Le pregunto:

–¿No crees en la teoría de la evolución?

–Lo que pasa –me explica– es que no quiero ofender al mono.

Guardo silencio. No quiero ofender a mi amigo.

¡Hasta mañana!...