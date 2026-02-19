Mirador 20/02/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Es la hora de la penumbra.

Pronto será la hora de las sombras.

En su sillón frailero el caballero evoca el relato que Cervantes hizo de la muerte de don Quijote, y piensa que el autor mató a su personaje antes de que muriera el hidalgo de la Mancha. Lo volvió a la razón; lo hizo arrepentirse de su hermosa locura, y eso fue como asesinarlo.

Cuando el morir se acerque, Don Juan espera tener ánimos para no sentir remordimientos por su locura, la del amor sensual, el amor de ese ser tan pasajero y frágil que es el cuerpo. ¿Acaso es culpa darle a ese pobrecillo de comer, de beber y de amar durante el breve tiempo de su vida?

Don Juan no se da cuenta de que está muriendo. Lo sé porque está pensando, y el pensamiento mata a quienes son como él.

Aun así, Don Juan irá a la tumba sin arrepentirse.

O sea, sin rendirse.

¡Hasta mañana!...