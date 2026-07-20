Mirador 20/07/2027

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    Mirador 20/07/2027
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El silencio es la mejor descripción de la catedral de Chartres. Mirarla es como leer la Comedia de Alighieri; como escuchar música de Bach; como ver un mural de Giotto

El viajero llega a la catedral de Chartres, y su ateísmo lo abandona por momentos.

Si la eternidad tiene forma, esa forma es la de estas piedras que poseen la levedad del aire, y de estos vitrales que convierten en colores la opacidad del mundo.

Al viajero le llegan pensamientos impensados. Piensa que Dios mismo se maravilla al ver esta maravilla. Busca el hombre palabras para describirla, y no las halla.

El silencio es la mejor descripción de la catedral de Chartres.

Mirarla es como leer la Comedia de Alighieri; como escuchar música de Bach; como ver un mural de Giotto.

Entre todas las montañas de la tierra ésta es la más hermosa.

¿Cuánto tiempo pasó el viajero ahí? No lo sabe. Horas que parecieron minutos, o minutos que parecieron horas. Atardece. El viajero sale de esa majestad, y dice para sí que cuando el mundo acabe la catedral de Chartres irá flotando por la inmensidad del cosmos como una estrella más.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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