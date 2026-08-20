Mirador 20/08/2026

San Virila salió esa mañana del convento, y tomó el camino de la aldea. Iba a pedir el pan para sus pobres.

Cuando llegó se dirigió a la plazuela del lugar, pues ahí se reunían los mercaderes que pensaban que dar una moneda al monje les ganaría la salvación eterna. En eso se oyó un grito. Sucedió que uno de los operarios que trabajaban en la torre de la iglesia perdió pisada y se precipitó al vacío. Seguramente iba a morir.

San Virila hizo un movimiento de su mano, y la caída del hombre se detuvo. Bajó luego lentamente por el aire, como una pluma, hasta llegar sano y salvo al suelo.

¿Agradeció el hombre el milagro? No. Los hombres están rodeados de milagros que ni siquiera ven, y que menos agradecen. En vez de darle gracias, el sujeto le dijo a San Virila:

–Ahora súbeme otra vez a donde estaba.

El frailecito meneó tristemente la cabeza y regresó al convento. En el camino iba pensando que sería mejor ya no salir de ahí.

¡Hasta mañana!...