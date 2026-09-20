Mirador 20/09/2027

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a la mula.

La hizo como es: indócil, díscola, voluntariosa.

Seguidamente, el Señor hizo al hombre.

Lo hizo como es: indócil, díscolo, voluntarioso.

El Espíritu, intrigado, le preguntó al Señor:

–¿Por qué hiciste a la mula, e inmediatamente después hiciste al hombre?

Respondió el Creador:

–Porque ninguno de los dos me va a obedecer.

¡Hasta mañana!...