Mirador 20/09/2027

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¿Por qué hiciste a la mula, e inmediatamente después hiciste al hombre?

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a la mula.

La hizo como es: indócil, díscola, voluntariosa.

Seguidamente, el Señor hizo al hombre.

Lo hizo como es: indócil, díscolo, voluntarioso.

El Espíritu, intrigado, le preguntó al Señor:

–¿Por qué hiciste a la mula, e inmediatamente después hiciste al hombre?

Respondió el Creador:

–Porque ninguno de los dos me va a obedecer.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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