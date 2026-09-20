Mirador 20/09/2027
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¿Por qué hiciste a la mula, e inmediatamente después hiciste al hombre?
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor hizo a la mula.
La hizo como es: indócil, díscola, voluntariosa.
Seguidamente, el Señor hizo al hombre.
Lo hizo como es: indócil, díscolo, voluntarioso.
El Espíritu, intrigado, le preguntó al Señor:
–¿Por qué hiciste a la mula, e inmediatamente después hiciste al hombre?
Respondió el Creador:
–Porque ninguno de los dos me va a obedecer.
¡Hasta mañana!...