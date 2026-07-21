Mirador 21/07/2026

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Él le rogó que por lo menos le permitiera vivir de las regalías de su música el tiempo que le quedara de vida. Entonces el Señor se atufó

Este hombre que va con paso lento por la calle es músico.

La música es un bello arte, pero una difícil profesión. Quienes a ella se dedican sufren, y al mismo tiempo son felices.

Este hombre, sin embargo, no es feliz: solamente sufre.

¿Por qué sufre?

Porque soñó una hermosa melodía, más hermosa que cualquiera de las que concibieron Schubert, Mendelssohn o Schumann, y al despertar ya no pudo recordarla.

Recordaba, sí, que aquella melodía era tan bella que Dios se la pidió para usarla de fondo musical en el Cielo. Él le rogó que por lo menos le permitiera vivir de las regalías de su música el tiempo que le quedara de vida. Entonces el Señor se atufó.

Quizá por el desasosiego que le causó ese enojo, el músico no pudo ya recordar su melodía. Por eso sufre. Por eso camina lentamente por la calle.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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