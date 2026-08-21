Mirador 21/08/2026
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Marina
El mar está secando su vientre de ballena.
Se tendió panza arriba, voluptuoso y jocundo,
entornó sus mil párpados de hipocampos y arena;
bostezó una marea y se olvidó del mundo.
*
El sol hizo una lengua de su luenga melena
y lamió toda sal en el vientre rotundo.
Con guirnaldas de pulpos en la frente serena
sobre su lecho de algas el mar duerme, profundo.
*
El mar está soñando. A ritmo de gavota
las sirenas arrullan el sueño del gigante.
Una canción de espuma sobre la espuma flota.
*
El mar se ha estremecido. Una onda larga brota,
se tiende, suave, y borra en la orilla distante
la huella diminuta de la última gaviota.
AFA
¡Hasta mañana!...