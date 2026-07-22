Mirador 22/07/2026

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche se declaró ayer nihilista.

Me sorprendió su manifestación, porque el nihilista en nada cree, y quien ha bebido unos tragos de buen vino lo comprende todo. El verbo comprender significa lo mismo entender que abarcar.

Dijo mi amigo cosas que me escandalizaron, y vaya que a mis años no soy proclive ya al escándalo. Afirmó, por ejemplo, que el más allá sólo existe en el acá: más allá del cerro: más allá de las nubes. Incluso más allá de las estrellas todavía es el acá. Añadió:

-El acá físico es cosa de los sentidos. El más allá metafísico es invento de predicadores.

Le pregunté, no sin mala intención:

-Y en el acá, ¿crees?

Me respondió:

-A veces.

Concluí que no es bueno beber con nihilistas. Eso siempre acaba en nada.

¡Hasta mañana!...