Mirador 22/07/2026

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Opinión
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    Mirador 22/07/2026
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Me sorprendió su manifestación, porque el nihilista en nada cree, y quien ha bebido unos tragos de buen vino lo comprende todo

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche se declaró ayer nihilista.

Me sorprendió su manifestación, porque el nihilista en nada cree, y quien ha bebido unos tragos de buen vino lo comprende todo. El verbo comprender significa lo mismo entender que abarcar.

Dijo mi amigo cosas que me escandalizaron, y vaya que a mis años no soy proclive ya al escándalo. Afirmó, por ejemplo, que el más allá sólo existe en el acá: más allá del cerro: más allá de las nubes. Incluso más allá de las estrellas todavía es el acá. Añadió:

-El acá físico es cosa de los sentidos. El más allá metafísico es invento de predicadores.

Le pregunté, no sin mala intención:

-Y en el acá, ¿crees?

Me respondió:

-A veces.

Concluí que no es bueno beber con nihilistas. Eso siempre acaba en nada.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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