Mirador 22/09/2026

Rosalíadecastro.

¿Me equivoqué?

¿Debí escribir Rosalía de Castro?

No.

Escribí bien.

Rosalíadecastro.

Parece dirección electrónica, pero no lo es.

Me alegró, y hasta me emocionó un poco, saber que Rosalíadecastro es una estrella, la que antes se llamaba, en modo menos hermoso, HD149143. La Unión Astronómica Internacional acordó bautizar ese astro con su nombre actual en homenaje a Rosalía de Castro, finísima poeta gallega contemporánea de Gustavo Adolfo Bécquer y autora de imperecederos libros de poesía en los cuales exaltó las bellezas y tradiciones de su natal Galicia.

La estrella Rosalíadecastro está a 240 años luz de la Tierra. Nos la acerca, sin embargo, su poético nombre.

Honra a la especie humana que haya quienes le ponen a una estrella el nombre de una mujer, de una poeta.

¡Hasta mañana!...