Mirador 22/11/2025
/ 22 noviembre 2025
El león y el asno.
La cigarra y la hormiga.
El lobo y el cordero.
Las abejas y las moscas.
El cuervo y la zorra.
La serpiente y el ave.
El perro y el cocodrilo.
Los galgos y el conejo.
El gato y los ratones.
Y con ellos la mona que subió al nogal, el burro flautista, las ranas que pedían rey...
Todos los animales que aparecen en las fábulas buscaron a los fabulistas y les dieron de palos.
Alguien les preguntó por qué. Respondieron:
–Nunca nos pagaron derechos.
¡Hasta mañana!...