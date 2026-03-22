Mirador 23/03/2026

La flor sobre el armario tus perfumes aspira.

El cristal de tu carne retrata los espejos.

Y tú me miras, miras, y me miras, me miras,

y yo te beso, beso, y te beso, te beso.

*

Espejo y flor se vuelve tu integridad rendida.

En resplandor y aromas se difunde tu cuerpo.

Y no sé si es de vidrio la luz de tus pupilas,

y si lo que acaricio es la carne o el pétalo.

*

Por fin tus muslos se hacen lápida de agonías.

Tu delirio de lirio se agota. Sobre el pecho

se me queda tu larga cabellera dormida.

*

Entonces pienso la hora en que, muerta la vida,

no quedará en la alcoba, de todo lo que hoy veo,

más que un azogue roto y una flor derruida.

AFA.

¡Hasta mañana!...