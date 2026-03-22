Mirador 23/03/2026
+Seguir en Seguir en Google
/ 22 marzo 2026
La flor sobre el armario tus perfumes aspira.
El cristal de tu carne retrata los espejos.
Y tú me miras, miras, y me miras, me miras,
y yo te beso, beso, y te beso, te beso.
*
Espejo y flor se vuelve tu integridad rendida.
En resplandor y aromas se difunde tu cuerpo.
Y no sé si es de vidrio la luz de tus pupilas,
y si lo que acaricio es la carne o el pétalo.
*
Por fin tus muslos se hacen lápida de agonías.
Tu delirio de lirio se agota. Sobre el pecho
se me queda tu larga cabellera dormida.
*
Entonces pienso la hora en que, muerta la vida,
no quedará en la alcoba, de todo lo que hoy veo,
más que un azogue roto y una flor derruida.
AFA.
¡Hasta mañana!...