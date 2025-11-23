Mirador 23/11/2025

El Señor hizo los cielos y la tierra.

(Viendo cómo está ahora la Tierra se diría que debió haber hecho solamente los cielos).

Creó al hombre y la mujer.

(Después surgirían numerosas variaciones).

El Señor les prohibió a Adán y Eva que comieran el fruto del Árbol del Bien y del Mal.

(Adán le dijo a Eva: “Tú come el del Bien. Yo comeré el del Mal”).

Eva comió la manzana antes que Adán.

(En todo ha ido siempre delante de él).

Terminada la obra de la creación el Señor descansó.

(Viendo cómo andan las cosas en el mundo se diría que sigue descansando).

¡Hasta mañana!...