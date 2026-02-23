Mirador 24/02/2026

“ La Bamba ”, en la interpretación de Ritchie Valens , es la única canción que no está totalmente cantada en inglés aparecida en la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos en Estados Unidos hecha por la revista The Rolling Stone .

Infortunada fue la suerte de ese joven artista de origen mexicano. Había ganado fama gracias a una canción suya, “Donna”, que dedicó a su novia. Participaba en una gira, y su compañero Buddy Holly contrató una avioneta para viajar a la próxima ciudad en que actuarían. Había sólo otro lugar disponible, y Ritchie lo ganó en un volado contra otro de los cantantes, Tommy Allsup . En una noche de tormenta la nave se estrelló, y murieron todos sus ocupantes. Valens tenía 17 años de edad.

Un dicho coloquial afirma: “Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas”. Para quienes creen en el destino, será ilustrativo el relato de la breve vida y la trágica muerte del cantor de “La Bamba”.

