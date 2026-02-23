Mirador 24/02/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 23 febrero 2026
    Mirador 24/02/2026
    IA

Infortunada fue la suerte de ese joven artista de origen mexicano

La Bamba”, en la interpretación de Ritchie Valens, es la única canción que no está totalmente cantada en inglés aparecida en la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos en Estados Unidos hecha por la revista The Rolling Stone.

Infortunada fue la suerte de ese joven artista de origen mexicano. Había ganado fama gracias a una canción suya, “Donna”, que dedicó a su novia. Participaba en una gira, y su compañero Buddy Holly contrató una avioneta para viajar a la próxima ciudad en que actuarían. Había sólo otro lugar disponible, y Ritchie lo ganó en un volado contra otro de los cantantes, Tommy Allsup. En una noche de tormenta la nave se estrelló, y murieron todos sus ocupantes. Valens tenía 17 años de edad.

Un dicho coloquial afirma: “Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas”. Para quienes creen en el destino, será ilustrativo el relato de la breve vida y la trágica muerte del cantor de “La Bamba”.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mirador
personajes

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El movimiento ha ganado visibilidad en redes sociales durante las últimas semanas, generando debate en distintos sectores.

UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación
La Secretaría de Salud activó cercos sanitarios y brigadas de vacunación en colonias donde se detectan casos sospechosos de sarampión.

Aumentan a 66 los casos sospechosos de sarampión en Coahuila; autoridades activan cercos sanitarios
Tras el abatimiento de “El Mencho”, autoridades reforzaron la vigilancia en carreteras y puntos limítrofes con Nuevo León y otras entidades.

‘Es una bendición vivir en Coahuila’; seguimos blindados: Carlos Villarreal
El diputado Jericó Abramo presentó en la Cámara Baja la iniciativa para prohibir cuotas de reinscripción.

Propone Jericó Abramo, diputado por Coahuila, prohibir cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje