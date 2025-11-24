Mirador 24/11/2025

Yo no le temo a la Inteligencia Artificial.

Es artificial.

La máquina no elimina al hombre: lo ayuda, pero no lo sustituye. Del mismo modo que no hay nada en el pensamiento que no haya estado antes en los sentidos, tampoco en la máquina hay nada que antes no haya estado en el hombre.

Muchas cosas podrá hacer –y hace ya– la Inteligencia Artificial, pero nunca pensará lo que pensaron Sócrates, Platón y Aristóteles ; ni escribirá lo que escribieron Dante, Shakespeare o Cervantes; ni pintará lo que pintaron Giotto, Miguel Ángel o Van Gogh; ni hará la música que compusieron Bach, Mozart o Beethoven . Tampoco descubrirá lo que descubrieron Pasteur, Fleming o Marie Curie; ni hará el bien que hicieron San Francisco de Asís, Albert Schweitzer o la Madre Teresa. (Tampoco hará el mal que hicieron Atila, Napoleón o Hitler).

Jamás la máquina estará por encima del hombre. Será su esclava, nunca su dueña. El hombre es producto de la naturaleza; la máquina es producto del hombre. El hombre es natural; la máquina es artificial.

No le temamos a la Inteligencia Artificial.

Bastará desconectarla para que no nos haga daño.

¡Hasta mañana!...