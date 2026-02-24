Mirador 25/02/2026

Siempre que voy a Barcelona me hospedo en el Hotel Gaudí .

Con eso rindo íntimo homenaje al genial arquitecto que en la Ciudad Condal dejó preciosas muestras de su talento creador.

Está por ser concluida su obra máxima: la iglesia de la Sagrada Familia. A ella dedicó su vida antes de que un absurdo accidente lo privara de ella. Con una grúa se colocó, en lo alto de la torre dedicada a Cristo, la cruz que da cima a la ingente construcción.

Nunca dejo de visitar esa maravilla. No llego a ella como turista ni como devoto, sino como admirador de Gaudí , que a su genialidad añadía una bondad humana que ha llevado a muchos a considerarlo santo.

Seguramente no volveré ya a Barcelona. Hago mía la pesarosa frase del Quijote: en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Pero en el recuerdo, donde no tienen edad los seres y las cosas, veo a la amada eterna en plena juventud frente a la Sagrada Familia, y esa hermosa visión me hace otra vez joven de corazón.

¡Hasta mañana!...