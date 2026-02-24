Mirador 25/02/2026

Opinión
/ 24 febrero 2026
    Mirador 25/02/2026
    UNSPLASH

Seguramente no volveré ya a Barcelona. Hago mía la pesarosa frase del Quijote: en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño

Siempre que voy a Barcelona me hospedo en el Hotel Gaudí.

Con eso rindo íntimo homenaje al genial arquitecto que en la Ciudad Condal dejó preciosas muestras de su talento creador.

Está por ser concluida su obra máxima: la iglesia de la Sagrada Familia. A ella dedicó su vida antes de que un absurdo accidente lo privara de ella. Con una grúa se colocó, en lo alto de la torre dedicada a Cristo, la cruz que da cima a la ingente construcción.

Nunca dejo de visitar esa maravilla. No llego a ella como turista ni como devoto, sino como admirador de Gaudí, que a su genialidad añadía una bondad humana que ha llevado a muchos a considerarlo santo.

Seguramente no volveré ya a Barcelona. Hago mía la pesarosa frase del Quijote: en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Pero en el recuerdo, donde no tienen edad los seres y las cosas, veo a la amada eterna en plena juventud frente a la Sagrada Familia, y esa hermosa visión me hace otra vez joven de corazón.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión
Mirador

Localizaciones


España

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

