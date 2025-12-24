Mirador 25/12/2025

“...La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va...”.

Algo de filosófico tiene este villancico. En su aparente ingenuidad da idea clara del rápido tránsito del tiempo.

“...La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va...”.

La música se escucha alegre, pero la letra nos habla del fugitivo paso de los días. Así, la breve cancioncilla acaba por ser triste. Va terminando el año.

“....Y nosotros nos iremos...”.

Se van los días y los años, en efecto.

“... Y nosotros nos iremos, y no volveremos más...”.

¿No volveremos más?

¡Hasta mañana!...