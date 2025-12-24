Mirador 25/12/2025

Opinión
/ 24 diciembre 2025
    Mirador 25/12/2025
La música se escucha alegre, pero la letra nos habla del fugitivo paso de los días

“...La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va...”.

Algo de filosófico tiene este villancico. En su aparente ingenuidad da idea clara del rápido tránsito del tiempo.

La música se escucha alegre, pero la letra nos habla del fugitivo paso de los días. Así, la breve cancioncilla acaba por ser triste. Va terminando el año.

“....Y nosotros nos iremos...”.

Se van los días y los años, en efecto.

“... Y nosotros nos iremos, y no volveremos más...”.

¿No volveremos más?

¡Hasta mañana!...

Temas


Nochebuena
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

