Mirador 26/08/2026

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    Mirador 26/08/2026
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Hace tiempo nació ahí un arbolito. Nadie lo plantó. Sin convocatoria ni invitación alguna salió solo

No creo en los milagros, y sin embargo todos los días veo uno, pues cada nuevo día es un milagro.

Otro acaba de suceder en mi jardín.

Hace tiempo nació ahí un arbolito. Nadie lo plantó. Sin convocatoria ni invitación alguna salió solo.

La tierra, el sol y el agua hicieron su trabajo, y el pequeño árbol se convirtió en joven duraznero. Tengo el gusto de anunciar al mundo que este año ensayó. Eso quiero decir que dio sus primeros frutos.

Ahora tengo sobre mi mesa un canastillo de duraznos que gustosamente pintaría Cézanne. Su aroma es delicado, aterciopelada su piel y tenue su color. Cada uno posee redondeces de mujer.

No los he probado. Aún no están maduros. Los cosechamos porque empezaban a caer del árbol.

Cuando pruebe el primero, escribiré otro artículo.

Más bien escribiré cien.

Estoy seguro de que los merecerá.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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