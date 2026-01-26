Mirador 27/01/2026

Opinión
/ 26 enero 2026
    Mirador 27/01/2026

Un té de menta o yerbanís es para las señoras del Potrero el mejor remedio contra el frío, y una o dos copas de mezcal serrano lo es para los señores. Arde además en la cocina un fuego de leña de manzano, y su aromado calor disipa el frío del cuerpo y el del alma.

Don Abundio cuenta una de las ocurrencias de doña Rosa, su mujer.

–La comadre Juana fue a pedirle el burro para llevar a su casa una carga de mandado. Le dijo Rosa: “El burro no está aquí. Se lo llevó Abundio a la labor”. En ese momento al burro se le ocurrió rebuznar en el corral. Le reclamó a Rosa, muy sentida, la comadre Juana: “¿No me dijo usté que el burro no estaba? Acabo de oír el rebuzno”. “Bueno –le contestó mi mujer–. ¿A quién le va a creer más? ¿A mí o al burro?”.

Todos reímos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

–Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

