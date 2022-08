Este camino va de ninguna parte a ningún lado.

Por él voy yo. Es mi camino.

No sé de dónde viene. Ignoro también a dónde va. No es un camino recto. Si lo fuera no sería mi camino. Está lleno de vueltas y revueltas. A veces me sucede que me lleva a un lugar donde ya había estado.

Tiene bifurcaciones que en verdad no lo son, pues siempre van a dar otra vez al camino principal.

Me pregunto quién trazó este ...