Mirador 27/09/2026

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Opinión
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    Mirador 27/09/2026
    FREEPIK

En mi nombre dirán muchas necedades, pero jamás le pondrán una sola pieza al rompecabezas

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor le comentó al Espíritu:

–Me gustaría conocer a Darwin.

El Espíritu le preguntó:

–¿Por qué?

Respondió:

–Puso la primera pieza de mi rompecabezas.

El Espíritu le hizo notar:

–Durante muchos años los predicadores van a vituperar a Darwin en tu nombre.

Declaró el Señor:

–En mi nombre dirán muchas necedades, pero jamás le pondrán una sola pieza al rompecabezas.

¡Hasta mañana!...

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Religión
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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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