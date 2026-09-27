Mirador 27/09/2026
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En mi nombre dirán muchas necedades, pero jamás le pondrán una sola pieza al rompecabezas
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor le comentó al Espíritu:
–Me gustaría conocer a Darwin.
El Espíritu le preguntó:
–¿Por qué?
Respondió:
–Puso la primera pieza de mi rompecabezas.
El Espíritu le hizo notar:
–Durante muchos años los predicadores van a vituperar a Darwin en tu nombre.
Declaró el Señor:
–En mi nombre dirán muchas necedades, pero jamás le pondrán una sola pieza al rompecabezas.
¡Hasta mañana!...