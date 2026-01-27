Mirador 28/01/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 27 enero 2026
    Mirador 28/01/2026

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche suele incurrir en exageraciones. Aquéllos por cuyas venas corre en un momento dado esa sangre de la tierra que es el vino suelen exagerar lo mismo las tristezas que las alegrías. Dice mi amigo:

–Soy un incrédulo que no ha dejado de creer. Por un extraño atavismo me santiguo al apagar la luz para dormir, y otra vez al comenzar el nuevo día. No soy iglesiero. Para mí el misterio al que llamamos Dios es más visible en un cielo estrellado, un bosque, una montaña, un colibrí o un niño que en un templo. Estoy seguro de que cuando el buen Dios escucha lo que dicen de él algunos predicadores, se sale apresuradamente del recinto.

TE PUEDE INTERESAR: Mirador 27/01/2026

No exagero si digo que las exageraciones de mi amigo me preocupan más que mis propias exageraciones. Yo soy tímido. Quizá por eso me asustan las heterodoxias. Para tranquilizarme bebo otra copa. Sólo una, pues si bebiera más quizá me volvería heterodoxo.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Personas en situación de calle reciben resguardo y alimentos en refugios temporales de la región norte.

Atienden a 136 personas y 30 mascotas en refugios temporales del norte de Coahuila
El mandatario estatal destacó que Coahuila es un estado con seguridad, Estado de Derecho y orden.

Coahuila es un estado de instituciones fuertes: Manolo Jiménez
Los residuos representaban un riesgo para la salud y seguridad de las y los vecinos.

Saltillo: Retiran desechos de cauce en Valle de los Almendros

La Ciudad Judicial fue anunciada en enero de 2023 y ya se encuentra lista para iniciar operaciones.

Inauguran Ciudad Judicial en Saltillo con inversión de 347 millones de pesos (FOTOS)

Larga cola

Larga cola
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?