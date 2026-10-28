Mirador 28/10/2026

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Así como hay un arte de vivir, también existe un arte de morir. Consiste en no tener miedo de la muerte; en llegar a ella con serenidad

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche suele a veces ponerse filosófico. Yo le digo que eso puede hacerle daño, pero él no me hace caso, y filosofa. Anoche dijo:

– Así como hay un arte de vivir, también existe un arte de morir. Consiste en no tener miedo de la muerte; en llegar a ella con serenidad.

Añadió después de consultar a su copa:

– Los creyentes llegan tranquilos a la muerte porque creen que después de esta vida hay otra. Los no creyentes llegan tranquilos al final porque piensan que después de esta vida nos espera un sueño sin sueños, en el cual no nos aguarda un juez que nos premiará con sempiternos coros de ángeles o nos castigará con eternal fuego de demonios.

Dijo tras otra consulta:

– Yo espero llegar al final de la vida sin preocupaciones sobre el más allá. Bastantes he tenido acá.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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