Mirador 29/08/2026

La tertulia en la antigua casa de Ábrego se alarga tras la cena. El convivio es cordial, cálido. Dios Padre ha sido buen papá, y dio esta vez buenas cosechas a sus hijos. Dice el proverbio ranchero que por acá se dice: “Año de tunas, año de fortunas. Año de nopales, año de males”. Este año fue de tunas.La conversación se aviva en la cocina. Las señoras han accedido hoy a acompañar su taza de té de yerbanís con media copita de mezcal.

No la necesita doña Rosa para narrar una más de las ocurrencias de don Abundio, su marido.

–Le vendió una mula al compadre Teodoro. Al día siguiente Tololo vino a reclamarle: “Compadre: usté no me dijo que la mula que me vendió está ciega de un ojo”. Le contestó Abundio: “Tampoco me lo dijo el que me la vendió a mí”.

Reímos todos, menos don Abundio. Masculla con enojo:

–Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura;

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...