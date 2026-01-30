Mirador 31/01/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 30 enero 2026
    Mirador 31/01/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

El caballero sevillano recuerda más a las mujeres que no pudo tener que a las que tuvo.

Evoca a aquella dama de afilado rostro, tez morena y opulento pecho que con pretexto de adivinarle el pensamiento le acarició la nuca. Su propósito en verdad era excitarlo para entregarse ambos al amor, pero en aquellos años Don Juan era muy joven, y no sabía descifrar los enigmas femeninos. Así, la dejó ir sin tocarla. Ella, molesta, se fue sin siquiera decirle si le había adivinado el pensamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Mirador 30/01/2026

Ahora Don Juan no se arrepiente de lo que hizo, pero sí de lo que dejó de hacer. En su sillón frailero el antiguo seductor piensa, apenado, en la delicia que hubiera sido acariciar y besar esos exuberantes senos, que entonces le habrían llenado la mano y que ahora le habrían llenado la recordación.

La memoria es algo muy extraño. Don Juan siente nostalgia de cosas que nunca sucedieron. Las que pasaron, dice, pasaron ya.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?
Grupos de víctimas del magnate han pedido transparencia en medio del proceso de publicación de los archivos de su caso.

El FBI compiló una lista de denuncias contra Trump, según los nuevos archivos de Epstein