Mirador 31/03/2026

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Opinión
/ 30 marzo 2026
    Mirador 31/03/2026
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Aquí nada se pierde. Llegan los colibríes en bandadas, y liban el sabrosísimo manjar. Yo miro el ir y venir de las abejas, veo los ires y venires del colibrí, y adivino en sus giros el ritmo de la vida

Han hecho las abejas sus panales en lo más alto de ese risco, de modo que ni animales ni hombres pueden llegar hasta ellos. Colmadas las celdillas, la miel escurre por la peña en dorados chorros que el sol de la mañana hace brillar.

No se pierden las mieles, sin embargo. Aquí nada se pierde. Llegan los colibríes en bandadas, y liban el sabrosísimo manjar. Yo miro el ir y venir de las abejas, veo los ires y venires del colibrí, y adivino en sus giros el ritmo de la vida. El viejo don Abundio conoció estos panales cuando niño; los verán otra vez los hijos de mis hijos, y sus hijos. El instantáneo colibrí y la efímera abeja son eternos. Pequeñitos, en ellos vive toda la eternidad.

Nosotros ahora somos y luego no seremos. No seremos, y luego seremos otra vez. Aquí nada se pierde. Ni nosotros.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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