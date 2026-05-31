Mirador 31/05/2026
+Seguir en Seguir en Google
/
COMPARTIR
TEMAS
El hipopótamo le dijo a la hipopótama: ¡Qué esbelta eres!
Historias de la creación del mundo.
El rano le dijo a la rana:
-¡Qué hermosa eres!
El hipopótamo le dijo a la hipopótama:
-¡Qué esbelta eres!
El zorrillo le dijo a la zorrilla:
-¡Qué bien hueles!
La hiena macho le dijo a la hembra:
-¡Qué agradable risa tienes!
El Espíritu le comentó al Padre.
-Es el amor.
-Sí –respondió él–. Pero a final de cuentas es la vida.
¡Hasta mañana!...