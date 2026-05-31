Mirador 31/05/2026

Historias de la creación del mundo.

El rano le dijo a la rana:

-¡Qué hermosa eres!

El hipopótamo le dijo a la hipopótama:

-¡Qué esbelta eres!

El zorrillo le dijo a la zorrilla:

-¡Qué bien hueles!

La hiena macho le dijo a la hembra:

-¡Qué agradable risa tienes!

El Espíritu le comentó al Padre.

-Es el amor.

-Sí –respondió él–. Pero a final de cuentas es la vida.

¡Hasta mañana!...