Mirador 31/05/2026

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Opinión
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    Mirador 31/05/2026
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El hipopótamo le dijo a la hipopótama: ¡Qué esbelta eres!

Historias de la creación del mundo.

El rano le dijo a la rana:

-¡Qué hermosa eres!

El hipopótamo le dijo a la hipopótama:

-¡Qué esbelta eres!

El zorrillo le dijo a la zorrilla:

-¡Qué bien hueles!

La hiena macho le dijo a la hembra:

-¡Qué agradable risa tienes!

El Espíritu le comentó al Padre.

-Es el amor.

-Sí –respondió él–. Pero a final de cuentas es la vida.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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