Mirador 31/08/2026

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Opinión
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    Mirador 31/08/2026
    “Los pecados capitales dominados por la muerte”/James Ensor (UNSPLASH)

Lujuria.

Pereza.

Gula.

Envidia.

Avaricia.

Ira.

Y soberbia, la madre de todos los pecados.

No sé por qué al buen Padre Ripalda se le olvidó poner entre los pecados capitales a uno que a mi juicio es tan grande o mayor que los siete que en su catecismo enumeró.

Hablo de la ingratitud, hermana bastarda de la soberbia y de la envidia.

Un perro, cualquier perro, es mejor que un ingrato. El perro siempre agradece; el ingrato nunca.

A los ingratos, Señor, mándalos al oscuro reino donde los envidiosos y soberbios han olvidado la palabra “gracias”.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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