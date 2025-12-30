Mirador 31/12/2025

SONETO A UN RELOJ DE ARENA

Polvo es el hombre, y siéndolo, regresa

al polvo, su principio y su retorno.

Éste, señores, es viaje redondo:

en polvo empezó el hombre, en polvo queda.

*

El tiempo es polvo que sepulta todo.

Las cosas que ahora son, las venideras

y las que fueron todas están muertas,

y cae polvo de tiempo en sus despojos.

*

Si hombre y tiempo son polvos de algún lodo,

y si todo es de tierra, hasta la tierra,

tengo, pues, mi final bien aprendido:

*

cuando a mi polvo se le acabe el polvo

yo iré dentro de ti, reloj de arena,

marcando el polvo en polvo convertido

AFA

