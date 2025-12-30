Mirador 31/12/2025

SONETO A UN RELOJ DE ARENA

Polvo es el hombre, y siéndolo, regresa

al polvo, su principio y su retorno.

Éste, señores, es viaje redondo:

en polvo empezó el hombre, en polvo queda.

*

El tiempo es polvo que sepulta todo.

Las cosas que ahora son, las venideras

y las que fueron todas están muertas,

y cae polvo de tiempo en sus despojos.

*

Si hombre y tiempo son polvos de algún lodo,

y si todo es de tierra, hasta la tierra,

tengo, pues, mi final bien aprendido:

*

cuando a mi polvo se le acabe el polvo

yo iré dentro de ti, reloj de arena,

marcando el polvo en polvo convertido

AFA

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión
Vida
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

