Mirador 4/01/2026

Opinión
/ 3 enero 2026
    Mirador 4/01/2026
    FOTO: DAN RUSSO/UNSPLASH

El Señor hizo al mundo. Luego, a juzgar por cómo andan las cosas, se olvidó de él

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al mundo.

Luego, a juzgar por cómo andan las cosas, se olvidó de él.

El Señor hizo al hombre.

Luego, a juzgar por la forma en que el hombre se comporta, sintió deseos de deshacerlo. No lo ha conseguido, pese a la guerra, la peste, el hambre y la política.

El Señor maldijo a Adán:

-Ganarás el pan con el sudor de tu frente.

Infinidad de hombres, sin embargo, no juntan en toda su vida una jornada de 8 horas de trabajo.

El Señor maldijo a Eva:

-Parirás con dolor.

Eva, sin embargo, recurrió a los anestésicos.

El Señor ya no sabe qué hacer.

¡Hasta mañana!...

Temas


Religión
Mirador
Reflexiones

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año