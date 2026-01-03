Mirador 4/01/2026
/ 3 enero 2026
El Señor hizo al mundo. Luego, a juzgar por cómo andan las cosas, se olvidó de él
Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al mundo.
Luego, a juzgar por cómo andan las cosas, se olvidó de él.
El Señor hizo al hombre.
Luego, a juzgar por la forma en que el hombre se comporta, sintió deseos de deshacerlo. No lo ha conseguido, pese a la guerra, la peste, el hambre y la política.
El Señor maldijo a Adán:
-Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Infinidad de hombres, sin embargo, no juntan en toda su vida una jornada de 8 horas de trabajo.
El Señor maldijo a Eva:
-Parirás con dolor.
Eva, sin embargo, recurrió a los anestésicos.
El Señor ya no sabe qué hacer.
¡Hasta mañana!...