Mirador 4/01/2026

Historias de la creación del mundo.

El Señor hizo al mundo.

Luego, a juzgar por cómo andan las cosas, se olvidó de él.

El Señor hizo al hombre.

Luego, a juzgar por la forma en que el hombre se comporta, sintió deseos de deshacerlo. No lo ha conseguido, pese a la guerra, la peste, el hambre y la política.

El Señor maldijo a Adán:

-Ganarás el pan con el sudor de tu frente.

Infinidad de hombres, sin embargo, no juntan en toda su vida una jornada de 8 horas de trabajo.

El Señor maldijo a Eva:

-Parirás con dolor.

Eva, sin embargo, recurrió a los anestésicos.

El Señor ya no sabe qué hacer.

¡Hasta mañana!...