Moral insalubre con aspiraciones redentoras. Episodios 5 de una serie y 11 de otra

¿Les platico? ¡Arre!

Hoy tocan dos temas, con un punto en común: La usura y basura sin mesura, prevalecientes en una sociedad que araña la divinidad celestial o el olor a santidad:

1. El descarado fraude de Eduardo García Sada y su funesta SOFOM, Préstamo Feliz, contra inversionistas que le confiaron jubilaciones y ahorros de toda una vida. (Episodio 11).

2. La desmedida ambición de Guillermo Torre-Amione en el Hospital Zambrano Hellion, llevándose de encuentro el prestigio de una venerable institución como es el ITESM. (Episodio 5).

En ambos casos se trata de una “cultura” cínica, que nada tiene de cívica.

”Vámonos por partes”, citando al célebre cirujano irlandés, Dr. Jack The Ripper, y al grano, como dicen los dermatólogos a sus espinillentos pacientes de la Generación Z, muchos de los cuales esparcen su ignorancia en las áreas de urgencias, quirófanos y consulta del Zambrano Hellion:

SOFOM Préstamo Feliz:

- Ya se le hizo tarde al abogado César Cantú, que prometió gestionarle un Amparo al papá de Fernando García Sada.

- Se fueron las semanas Santa y casi la de Pascua y no llega la mentada suspensión provisional que otorga la justicia federal.

- Por lo tanto, Eduardo García Alanís sigue sin poder salir ni al Oxxo, acatando la disposición legal que pesa sobre sus octogenarios hombros, de permanencia domiciliaria forzosa, debido a que su hijo lo llevó al baile con sus alucinadas ideas de financiero.

- Bueno, también se llevó al baile más de 600 millones de pesos y la alcurnia de una de las familias más prominentes de estas comarcas.

- En las ligas adjuntas aparece la historia de este lamentable caso, provocado por la negligencia de autoridades como la SHCP, la CNBV y otras por el estilo, que están pintadas ante los desmanes provocados por la ASOFOM, asociación de sociedades financieras de objeto múltiple, que operan a mansalva en México en contra de inversionistas y ahorradores:

Pudor, rubor, candor, sudor, clamor, temor y furor al doble. Episodio 10

Eduardo, haz Patria, no protejas a tu hijo. ¡Denúncialo! Préstamo Feliz. Episodio 9

SOFOMES dañan a pudientes y a casi indigentes. Episodio 8

SOFOMES: Arquitectura del engaño. Episodio 7

Es prioridad presidencial frenar fraudes de SOFOMES. Episodio 6

SOFOMES: Quebrantos y lamentos. Episodio 5

Fraudes y similares: SOFOM y Banco Ahorro FAMSA. Episodio 4

Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3

La pesadilla amarilla. Episodio 2

Leyes, jueces, fiscales y periodistas con esteroides. Episodio 1

Hospital Zambrano Hellion:La llegada al timón de Guillermo Torre-Amione fue lo peor que pudo haberle sucedido a esta extensión del TecSalud.Corrió a los médicos más experimentados y se rodeó de puros incondicionales, que se prestan a los enjuagues que le descito en los artículos que he publicado hasta ahora:

Infarta Torre-Amione al Zambrano Hellion. Episodio 3

Corre Torre-Amione del Zambrano Hellion, a eminentes cardiólogos. Episodio 2

”Premia” el Zambrano Hellion a sus cardiólogos, con $50,000 por cada stent que colocan en sus pacientes. Episodio 1

Las área de urgencias y consultorios de este nosocomio son un desastre.

Están plagadas de jovencitos recién titulados, que balbucean hasta para saludar y dar las gracias.

Los especialistas de polendas que ocupaban el Hospital San José, están siendo arropados por otros hospitales que les “ponen casa” con tal de que se vayan a esos lugares.

Tampoco quisieron irse al Zambrano Hellión, cuando supieron de las bribonadas de Torre-Amione para agenciarle recursos al TecSalud vía “premios” a los cirujanos para que coloquen a troche moche, stends y otros productos que compra el hospital a la proveedora favorita patito DDM, Diseño y Desarrollo Médico, SA de CV, de la cual -se sospecha- Torre-Amione es de los principales accionistas, como se podrá leer en los artículos relacionados aquí arriba.

Total, un tecnológico desastre que tendrá sus consecuencias, se los aseguro.

Cajón Desastre:

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

- Y en un descuido se nos aparece por aquí el patético y ho-ho-ho-coso “DILAPILA”, Luis Gerardo Treviño, estorbante -que no ayudante- en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de NL.

-También seguimos esperando a Sanjuana Martínez, que tiene más de dos meses amenazando con demandarnos junto a la parvada de liendres en celo que anidan sus complejos en chats y redes, disfrazados de activistas sociales, como el “abogado” Daniel Hinojosa; su paje maje, Pepe Múzquiz; el mismo invertebrado Luis Gerardo y otros codos de cerebro.