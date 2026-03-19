Morena arrecia guerra de encuestas en Coahuila

Mire usted que el sondeo de preferencias electorales en Torreón dio como resultado que los distritos electorales 9, 10 y 11 son ganables para la Cuarta Transformación, según afirman.

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán , visitó Coahuila hace unas semanas y las encuestas electorales encargadas por éste ya se dieron internamente a conocer.

De resultar cierta la versión, Fernando Hernández puede ganarle a Hugo Dávila en el distrito 11 y Antonio Attolini está en vías de descarrilar a Verónica Martínez en el distrito 9.

En Saltillo, los morenistas Alberto Hurtado y Alejandra Salazar, según la citada encuesta, le pisan los talones a Eduardo Medrano y Álvaro Moreira, del PRI.

Pero si esto le sorprende, en el Partido del Trabajo también hay números alegres que dan al legislador Antonio Flores Guerra una ventaja de 15 puntos sobre Héctor García, “Gachupín”.

Y el neorritense Jesús Bebo Zcruz, también del PT, anda que le pisa los tacones y zapatos a sus oponentes de otros organismos políticos.

Encuestas van, encuestas vienen, pero la real, la verdadera y la única autorizada será el voto ciudadano el día de la elección.

BROMA MACABRA

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presumió ayer que, según la casa encuestadora PulsoMX, es el líder político mejor calificado del país.

Moreno Cárdenas destacó que, en la encuesta nacional, obtuvo el primer sitio con un 40.2 de aceptación popular entre dirigentes de partidos políticos.

El segundo sitio lo ocupa Luisa María Alcalde, de Morena, con el 19.6 de aceptación; y en tercer lugar, Jorge Álvarez Maynez, de MC, con el 14.3 por ciento de opiniones a favor.

¿Usted qué opina?

NOBLEZA OBLIGA

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, estuvo ayer en Torreón para acompañar al diputado Antonio Attolini en un recorrido por el distrito 9 electoral.

De esta manera, la representante nacional de la 4T patentizó su apoyo presencial e institucional a Attolini Murra, tras la serie de intimidaciones de la que éste ha sido objeto en los últimos meses.

Luisa María acompañó al coordinador distrital por varios sectores de la perla lagunera, cosa que agradeció y compartió el aspirante a la reelección en el Congreso local.

Buen detalle de la dirigente nacional de Morena.

FISCAL DEJA EN EVIDENCIA A MORENA

La Fiscalía General de Justicia capturó a los dos sujetos que incendiaron el auto del representante morenista, Jesús Iván Macías, y éstos delataron al autor intelectual del ataque con bomba molotov.

Los ejecutores del incendio al auto del abogado Jesús Iván fueron detenidos en Monclova por agentes estatales, en tanto que el sujeto que les pagó fue capturado en Torreón.

Como se recordará, en días pasados, dos encapuchados fueron grabados por cámaras de vigilancia, mientras prendían fuego al auto del activista de la 4T en el exterior de su domicilio, en Saltillo.

Ahora se sabe, según declaración de los detenidos, que el ataque a Macías Rodríguez obedeció a revanchas inherentes a su labor como abogado y no a temas políticos ni electorales.

En el tema del robo al domicilio del hermano del diputado morenista, Antonio Attolini, por parte del guardia de seguridad del fraccionamiento, se determinó que fue un delito de oportunidad.

Y es que, la fiscalía concluyó que un descuido de la servidumbre, a la hora de asegurar la entrada a la residencia, permitió que el guardia ingresara a hurtar una caja fuerte y otras pertenencias.

A bote pronto se descarta entonces que ambos delitos tengan que ver con actos de intimidación contra Morena y sus militantes, como lo denunció la dirigencia estatal de este organismo político.

El fiscal, Federico Fernández, de nuevo se anotó una palomita, al resolver en tiempo récord dos espinosos temas que amenazaban con enrarecer el clima político-electoral en Coahuila.

Al respecto, el legislador Antonio Attolini demandó investigar a la empresa que contrató al guardia de seguridad por no cuidar los perfiles de las personas que destina a labores tan delicadas.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el ex alcalde de Progreso, “Lico” Quintanilla, con apoyo del legislador del PRI, Rubén Moreira, está por conseguir la candidatura a diputado local?