Morena firme para las elecciones 2027

Claudia Sheinbaum y su movimiento político han logrado sobrevivir, con raspones y moretones, a una larga sucesión de escándalos y controversias: el caso de La Barredora, ligada a Hernán Bermúdez, Adán Augusto López y al CJNG; el de Rubén Rocha Moya y las 9 personas ligadas presuntamente al crimen organizado; el del huachicol fiscal , que involucra a altos mandos de la Marina , al mismo Adán Augusto y a Andy López Beltrán; el quiebre de la austeridad juarista por los ostentosos viajes de Andy, Ricardo Monreal y Mara Lezama, entre otros; el nepotismo de distinguidos morenistas; los métodos opacos de selección partidista; el de la derrota electoral en Coahuila y el de la sistemática presión de EU en distintos frentes simultáneos: comercial, económico, político, jurídico y militar.

¿Qué tanto impacto ha tenido para el presente y futuro electoral de la 4T el golpeteo político que ha sufrido, como resultado de sus propios errores, de agosto de 2026 a la fecha? Hasta ahora, muy poco.

Sin embargo, los gritos histéricos de la oposición, que describen a Morena como narcopartido y al Gobierno Federal como narcoestado, sólo han sido un desahogo terapéutico. Les ha ahorrado a sus dirigentes el pago a un psiquiatra especializado en políticos sin rumbo, más preocupados por salvar su pellejo que por ofrecerle un proyecto viable a nuestra dolida patria.

Tres encuestas publicadas este año, de mayo a agosto, ubican a Claudia Sheinbaum con el 68.9 por ciento de aprobación promedio. Más allá de descensos coyunturales, la presidenta conserva un respaldo cercano a dos tercios del electorado (El Financiero, Tresearch y Enkoll/El País).

Ese nivel no se refleja automáticamente en la intención de voto para diputados federales. Una medición realizada por Enkoll/El País en marzo ubicaba en 42 por ciento la preferencia para candidatos federales morenistas: una brecha de 26-30 puntos.

Actualmente, Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) suman 364 escaños de 500 posibles. Eso representa 72.8 por ciento de la Cámara y 30 lugares por encima del umbral de 334.

Una estimación realizada por Dato MX (2026) apunta a que Morena y sus aliados (PT y PVEM) obtendrían 287 diputados en 2027. Alcanzarían la mayoría absoluta, pero no la calificada, indispensable para modificar la Constitución. De concretarse esta proyección, el oficialismo conservaría 57.4 por ciento de la Cámara, pero perdería 77 posiciones respecto de su integración actual. La oposición, por su parte, reuniría 213 diputaciones, equivalentes a 42.6 por ciento de los escaños.

Para las 17 gubernaturas en juego este 2027, Morena y sus aliados podrían alcanzar 15 de 17 estados, equivalentes al 88 por ciento: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Chihuahua luce competitivo a pesar de ir 10 puntos debajo de Morena. Nuevo León, con 8.7 puntos abajo, también. En Aguascalientes y Querétaro, el PAN va arriba del partido oficial con 7.6 y 11.7 puntos, respectivamente (Agenticus: Seguimiento de Gubernaturas 2027).

Tres variables podrían modificar la prospectiva de estas cifras: (1) La agudización de los conflictos internos de Morena, que dificultaría la operación electoral de los llamados coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que en realidad son los candidatos a la gubernatura. El PT y el Verde (PVEM) podrían oponerse y nombrar a sus propios candidatos en Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.